Kayseri'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucunda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
A.Ö. yönetimindeki 52 ABD 345 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin