Kayseri'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak kaza yaptı. Sürücüsü bilinmeyen otomobildeki 3 kişiden biri çocuk ağır yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 EYU 834 plakalı otomobil, Erciyes Dağı yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki kaldırama çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüyle araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
