Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir trafik kazasında 5'i kadın öğretmen olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhai bu kaza, iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Sarıoğlan Palas Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli öğretmenlerin yer aldığı Zehra Gümüş idaresindeki 38 NC 912 plakalı otomobil, Palas Mahallesi Kayseri 3. Cadde'de Furkan Burak yönetimindeki 06 JA 096 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 öğretmen ile Furkan Burak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
