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Kayseri'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 BFY 259 plakalı elektrikli bisiklet ile 34 RB 3495 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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