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Kayseri'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Yaralı Sürücü Tedavi Altına Alındı

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Kayseri'de bir otomobilin elektrik direğine çapması sonucu yaralanan sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kayseri'de bir otomobilin elektrik direğine çapması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474. Sokak'ta, D.T. idaresindeki 38 YT 984 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol üzerindeki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erciyes Kayseri Güncel Haberler

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