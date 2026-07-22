Haberler

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mollahacı Mahallesi'nde, H.K. (52) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile N.M.E'nin (73) kullandığı 38 YF 913 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Gülbahar K. (48) yaşamını yitirdi, yaralanan H.K, N.M.E, B.K, E.K, N.E. ile H.K. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti