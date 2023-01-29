Kayseri'de otobüs kazasında yaralanan 25 kişiden 4'ünün durumu kritik

Malatya yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin Cemil Özhan, Mustafa Özdoğan ve Abdulvahap Batan olduğu belirlendi.

KAYSERİ- Malatya yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin Cemil Özhan, Mustafa Özdoğan ve Abdulvahap Batan olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 25 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Kayseri-Malatya yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan İstanbul'a giden M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, yolda önlem alarak trafiği kontrollü sağladı. Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hayatını kaybedenlerin Cemil Özhan, Mustafa Özdoğan ve Abdulvahap Batan olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü M.K. de tedavisinin ardından gözaltına alındı.