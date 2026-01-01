Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kent genelinde yoğun buzlanma ve don riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."