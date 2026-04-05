Öğrenciler toplu ulaşımda nezaket kurallarını uygulamalı öğreniyor

Kayseri'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin toplu taşıma araçlarını güvenli, bilinçli ve saygılı bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Nezaket Yolda Kalmasın Projesi" kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projeyle, öğrencilere küçük yaşta toplu taşıma bilinci kazandırılması, şehir kültürü farkındalığının oluşturulması ve nezaket kuralları konusunda duyarlılık geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilere, uzman eğitmenler tarafından toplu taşıma hakkında çeşitli bilgiler verildi, sorunlar ve nezaket kuralları sunum eşliğinde anlatıldı.

Daha sonra ellerindeki döviz ve pankartlarla okula getirilen otobüse tek sıra halinde bindirilen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yolculuk yaptı. Ardından tramvaya geçiş yapan öğrenciler, eğitim sırasında öğrendiklerini bu sayede sahada uygulama fırsatı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, AA muhabirine, ilk etapta Kocasinan içerisindeki tüm okullarda eğitimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eğitimlerin mart ayında başladığını ve haziran ayına kadar tamamlanmasını planladıklarını anlatan Demirdirek, şöyle konuştu:

"Şu anda Kocasinan'daki tüm okullarda pratik ve teorik eğitimlerimiz verilmeye devam etmektedir. Toplu taşımadaki güvenlik ve nezaket kurallarının tüm öğrencilere verilmesi hedeflenmektedir. Toplu taşımada en çok karşılaştığımız sorunların başında sarı çizgiye dikkat edilmemesi geliyor. Araçlara iniş ve biniş sırasında inecek yolculara öncelik vermeyen yolcularımız var. Dolayısıyla kapıda ciddi sıkışmalar oluyor. İnişler yeterli sürede tamamlanamıyor. Ayrıca araç içerisinde yüksek sesle konuşanlar, video izleyenler oluyor. Bunlar da diğer yolcularımızı rahatsız ediyor. Projeyle gelecekte insanlara saygılı, yüksek sesle müzik dinlemeyen, çevredeki insanları rahatsız etmeyen ve güvenli bir toplu ulaşım kullanımı sağlayan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Demirdirek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eğitime verdiği önem doğrultusunda hayata geçirilen projeye vatandaşlardan ve gençlerden olumlu geri dönüşler alındığını ifade etti.

"Bugünden sonra tavsiye edilen kurallara uyacağım"

Öğrencilerden Berra Sağdıç da eğitimde toplu taşıma araçlarına inerken ve binerken neler yapılması gerektiği hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Toplu taşımada insanların bazen yanındaki kişiyi umursamadan rahatça oturduklarını dile getiren Sağdıç, "O zaman ben de rahatsız oluyorum. Çok yüksek sesle konuşanlar oluyor. Onlar da toplu taşımadaki insanları rahatsız ediyor. Bugünden sonra tavsiye edilen kurallara uyacağım ve daha dikkatli olacağım. Büyüklerime yer vereceğim, yanımda oturan kişiye de karşı nazik davranacağım." diye konuştu.

Hayrunisa Budak ise toplu taşıma araçlarında insanlara saygılı davranılması gerektiğine dikkati çekti.

İnsanların sesli konuşmasının veya müzik dinlemesinin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Budak, eğitimden sonra artık nezaket kurallarına önem vereceğini kaydetti.