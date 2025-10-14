Kayseri'de Öğrencilere Afet Riskleri Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Ekim Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü dolayısıyla Sümer Ortaokulu ile Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'yle ortaklaşa düzenlenen eğitimde afet risklerini azaltma, afetlere karşı hazırlık ve acil durumlarda müdahale konuları anlatıldı.

Eğitimde, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alanında uzman personel tarafından ilk olarak teorik bilgiler içeren seminer verilirken daha sonra uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Öğrenciler teorik olarak öğrendikleri bilgileri İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim platformlarında uzmanlar eşliğinde bizzat uyguladı.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, farkındalık bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi'nden öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ayrıca Abdullah Gül Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde, Sümer Ortaokulu ile Av. Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencilerine yönelik de bir eğitim düzenledi.