Kayseri'de öğrenciler ve veliler bir araya geldi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler oyunlar oynadı, yarışmalara katıldı ve ikramlarla ödüllendirildi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler ile veliler bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler oyunlar oynadı.
Etkinlik kapsamında yumurta, çuval ve halat çekme yarışları yapıldı.
Yarışlar sonunda öğrencilere dondurma ve limonata ikram edildi.