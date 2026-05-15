Kayseri'de lise öğrencileri hastane önünde hasta ve yakınlarına ikramda bulundu

Kayseri'de lise öğrencileri, "Bir Yudum Su Projesi" kapsamında hastane önünde hasta ve yakınlarına su dağıttı, evde yaptıkları kete ve poğaçaları ikram etti, çocuklara da şeker ve balon verdi.

Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 5 kız öğrenci, okuldaki derslerinden arta kalan zamanlarında, danışman öğretmenleri Şükriye Haktanıyan rehberliğinde Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen Vakıf İnsan Yarışması'na proje hazırladı.

Öğrenciler, proje kapsamında Kayseri Devlet Hastanesi poliklinikler girişinde stant kurarak, tedavi için gelen hasta ve yakınlarına su dağıttı, evlerinde hazırladıkları poğaça ve keteleri ikram etti.

Kağıtlara yazıp kurdeleyle bağladıkları ayet ve hadisleri de vatandaşlara hediye eden öğrenciler, hastaneye gelen çocuklara da hazırladıkları balon ve şeker verdi.

Öğrencilerden Nisanur Oroç, AA muhabirine, proje kapsamında hastanedeki hasta ve yakınlarına poğaça ikram ettiklerini söyledi.

Projeye desteklerinden dolayı Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'e de teşekkür eden Oroç, "Amacımız az da olsa onların yüzünde bir gülümseme oluşturmak. Ayrıca çocuklara şeker ve balon dağıttık. Kağıtlara ayet ve hadisler yazdık. Hem hastalara şifa olması hem de hasta yakınlarının sabırlı olması için." dedi.

Narin Karadeniz de düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Poğaçaları evde kendilerinin hazırladığını anlatan Karadeniz, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Buradaki insanlara yardımcı oluyoruz. Kimisinin durumu olmuyor veya uzaktan geliyor. Burada bir şey yiyemiyor. Kimisi de hastane çıkışı su veya yemek almaya çalışıyor. Onlara yardımcı olduğumuz için çok mutluyum." diye konuştu.