Kayseri'de Nisan Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı

Kayseri'de lapa lapa kar yağdı

KAYSERİ - Kayseri'de Nisan ayında lapa lapa yağan kar, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Nisan ayında lapa lapa karın yağdığı Kayseri güne beyaz örtüyle uyandı. Vatandaşlar karla beraber etkili olan sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, karın keyfini ise okula giden çocuklar çıkardı.

Kentte kar yağışının devam edeceği belirtildi.