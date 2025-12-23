Haberler

Kayseri'de nargile tütünü çalan zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nargile tütünü çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, 120 paket nargile tütünü ve 11 bin 700 lira ele geçirildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nargile tütünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 3 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Y.A.K. (14) ile B.G. (15) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 120 paket nargile tütünü ile 11 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
