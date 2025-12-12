Kayseri'de nakliye firması çalışanı, tartıştığı ev sahibi tarafından bıçakla yaralandı

Kayseri'de bir nakliye firması çalışanı, eşyalarını taşımak için gittiği evde tartıştığı ev sahibi tarafından bıçakla yaralandı.

Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yaşayan M.B, Antalya'ya taşınacağı için bir nakliyat firmasıyla anlaştı.

M.B. ile eve gelen firma çalışanlarından M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle binanın bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi M.B, bıçakla M.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.