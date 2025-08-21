Kayseri'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki Nurican Karaca hayatını kaybetti. Motosikletin bariyere çarpıp devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.
Nurican Karaca'nın (23) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde bariyere çarparak devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel