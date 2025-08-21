Kayseri'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki Nurican Karaca hayatını kaybetti. Motosikletin bariyere çarpıp devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Nurican Karaca'nın (23) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

Fidan öğretmen artık bu şekilde ders anlatamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.