Kayseri'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Kayseri'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaygan yolda motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan madeni yağ için yol temizliği yapıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Yeni Sanayi sitesi üzerinde meydana geldi. Ceyhan Çetin Arslan yönetimindeki 50 AES 621 plakalı motosiklet, yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Arslan ile arkasındaki Nesrin Karaman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, Yahyalı Belediyesi ekipleri de kazaya neden olan madeni yağın döküldüğü yolda kumlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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