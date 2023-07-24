Kayseri'de motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise yaralandı ve gözaltına alındı.