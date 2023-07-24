Kayseri'de motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise yaralandı ve gözaltına alındı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
N.B. yönetimindeki 01 AHG 678 plakalı motosiklet, Kayseri-Niğde kara yolu İncesu Küçük Sanayi Sitesi önünde, O.S. idaresindeki 52 EP 091 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan N.B, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü O.S. ise İncesu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel