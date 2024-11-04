Kayseri'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen motosiklette bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydilli Mahallesi 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali Akkaya (16) idaresindeki 38 AHF 567 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, motosikletten savrulan sürücüsü Akkaya ile araçta bulunan Mahmut Can Ekiz (18) ve Ahmet Erdoğan (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Akkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.