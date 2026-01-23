Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın
Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Organize Sanayi Bölgesi 18'inci Cadde'deki bir mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel