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Kayseri'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Kayseri'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda sürücüleri öğrenilemeyen GG BA 6660 yabancı plakalı otomobil ile 50 KF 381 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil
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