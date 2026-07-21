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Kayseri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Kayseri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
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Kayseri Melikgazi'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 KF 381 plakalı yolcu minibüsü ile GG BA 6660 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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