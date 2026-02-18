Kayseri'de minibüsün çaptığı 3 yılkı atı öldü
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir minibüs, yola çıkan 3 yılkı ata çarparak kazaya neden oldu. Olayda atlar hayatını kaybederken, sürücünün sağlık durumu iyi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yola çıkan 3 yılkı atı, minibüsün çarpmasıyla can verdi.
Sefa Dursun'un kullandığı 38 AIY 695 plakalı minibüs, Kayseri-Niğde kara yoluna çıkan 3 yılkı atına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada, 3 at ise öldü.
