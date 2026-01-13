Kayseri'de cenaze götürülen midibüs devrildi; 3'ü ağır, 22 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, şarampole devrilen midibüste 3'ü ağır toplam 22 kişi yaralandı. Kazanın, cenaze için yola çıkan aracın kaygan yolda devrilmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtakilerin İstanbul'da ölen kişinin cenazesini Malatya'ya götürüp defnetmek için yola çıktıkları belirtildi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Kayseri-Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şirin yönetimindeki 34 FLS 040 plakalı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçtakilerin İstanbul'dan hayatını kaybeden kişinin cenazesini toprağa vermek üzere Malatya'ya götürmek için yola çıktıkları bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.