Kayseri'de Midesinde Uyuşturucu Taşıyan 3 İran Uyruklu Gözaltına Alındı

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Kayseri'de jandarma ekipleri, midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 3 İran uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde olduğu röntgenlerle tespit edildi.

Kayseri'de midesinde uyuşturucu taşıdıkları belirlenen İran uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde İran uyruklu 3 şüphelinin bulunduğu ticari aracı durdurdu.

Araçtaki A.O. (51), M.S. (37) ve P. S'nin (28) üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, bu kişileri hastaneye götürdü.

Röntgenlerinde midelerinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen zanlılardan 20 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 117 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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