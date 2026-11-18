Kayseri'de maskeli şüpheli kuyumcunun camını kırıp altın ve gümüş çaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kayseri Melikgazi'de Kazancılar Çarşısı'ndaki kuyumcunun camı kırılarak içeri girildi ve bir miktar altın ile gümüş çalındı. Yüzü maskeli şüphelinin gece kaçtığı olayı sabah fark eden dükkan sahibi polise bildirdi; ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde camı kırılarak girilen kuyumcudan altın ve gümüş çalındı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Kazancılar Çarşısı'na gelen yüzü maskeli şüpheli, kuyumcunun kapalı kepenginin yanındaki cam bölmeyi kırarak içeri girdi.
Şüpheli, içerideki bir miktar altın ve gümüşü çalarak olay yerinden kaçtı.
Sabah geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden dükkan sahibi durumu polise bildirdi.
İş yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA