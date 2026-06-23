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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Kayseri'de 'laf atma' iddiasıyla çıkan bıçaklı kavgada Alper A. hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Şüpheli B.A. gözaltına alındı.

KAYSERİ'de iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Alper A. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yusuf B. ve Yiğit Can B. hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi B.A., yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5333'üncü Sokak'taki 10 katlı binanın önünde meydana geldi. B.A. ile Alper A., Yusuf B. ve Yiğit Can Y. arasında iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A., Yusuf B. ve Yiğit Can Y., B.A. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavilerine devam edilen yaralılardan Yusuf B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi B.A. ise yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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