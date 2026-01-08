Kayseri'de kuvvetli fırtınada otomobilin üzerine ağaç devrildi

KAYSERİ'de, akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.

Kentte akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 90 kilometreye kadar çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki bir otomobilin üzerine çam ağacı devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Otomobilde hasar oluşurken, ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.