Büyükşehir Belediyesi kurban pazarlarına özel otobüs seferleri başlatacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban pazarlarına ulaşımını kolaylaştırmak için yarından itibaren ring otobüs seferleri başlatıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurban pazarlarına ulaşım sağlayan otobüs seferlerini yarından itibaren başlatıyor.
Otobüsler, Talas Reşadiye, Mimarsinan ve Kocasinan kurban pazarlarına ring seferleri ile hizmet verecek.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan