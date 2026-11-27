KAYSERİ'de berber dükkanında saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçan A.K.'yi Heimlich manevrasıyla kurtaran kuaför Muammer Dalkıran, "Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Kafası düşünce ölüyor zannettik. Panik yapmadık, hemen Heimlich manevrasını yapınca kendine geldi" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. A.K.'nin, saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçtı. Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden kuaför Muammer Dalkıran, A.K.'ye Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan cismi çıkardı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Dalkıran'ın müdahale ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÖLÜYOR ZANNETTİK'

Yaptığı müdahaleyi anlatan Muammer Dalkıran, "Dün akşam saat 18.00 gibi başımıza böyle bir olay geldi. Arkadaşımızın ağzında şeker vardı. Bir anda kafası sağa sola gitti. 'Herhalde kalp krizi geçiriyor ya da boğazına bir şey kaçtı' dedik ve hemen müdahale ettik. Ağzını açtık, dili dışarıdaydı. Aklıma hemen videolarda gördüğüm Heimlich manevrası geldi. 'Deneyeyim' dedim ve soğukkanlılıkla uyguladım. Ağzından şekeri çıkardı, 4-5 saniyede hallettik ve ambulansla hastaneye gönderdik. Panik yapmayacaksın; panik yaparsan elin ayağına dolaşır. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Kafası düşünce ölüyor zannettik ama panik yapmadık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı