Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'ne Ait Temizlik Araçları Yangında Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'ne ait 7 temizlik aracı, Erkilet Bulvarı üzerindeki Temizlik İşleri Şefliği'nde çıkan yangında yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de Kocasinan Belediyesine ait 7 temizlik aracı yandı.
Erkilet Bulvarı üzerinde yer alan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Şefliği'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait TOMA'ların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında belediyenin temizlik işlerinde kullanılan 7 aracı ile bir minibüs kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel