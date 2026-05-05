Kayseri'de öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında bina hızlıca tahliye edildi ve 2 oda kullanılamaz hale geldi.

Yenidoğan Mahallesi Şaban Yılmaz Caddesi'ndeki Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada kalan personel ile öğrenciler, hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 7 araç ve 28 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı kattaki 2 oda kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
