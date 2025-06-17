Kayseri'de 3 çocuk annesi keneden hayatını kaybetti

Kayseri'de 3 çocuk annesi keneden hayatını kaybetti
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gören 3 çocuk annesi Ulviye Torun, yaşamını yitirdi.

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ulviye Torun'a kene yapıştı.

VÜCUDUNA YAPIŞAN KENEYİ KENDİ ÇIKARMIŞTI

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Torun, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Torun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kızılören Mahallesi'nde 12 Haziran'da, KKKA şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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