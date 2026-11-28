Kayseri'de kavgada 1 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı aynı silahla intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı aynı silahla intihar ederek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kişi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken zanlının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı, aynı silahla intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.Ç.Ç. ile F.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç.Ç, yanındaki tabancayla F.Ö'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendini başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, B.Ç.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan F.Ö. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.Ç.Ç'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.