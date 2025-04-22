Kayseri'de kavga ihbarına giden polisi silahla şehit eden sanık, müebbet ve 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de, polis memurunu kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde tüfekle vurarak şehit eden sanık, yeniden yargılandığı davada müebbet ile 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinafın bozma ilamının ardından yeniden 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.T, şehit polis memuru Murat Akpınar'ın eşi Demet Akpınar'ın aralarında bulunduğu bazı müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan İ.C, H.T, M.T, M.C, H.T, C.T. ve M.C. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık A.T'nin "olası kastla nitelikli kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatini talep etti.

Sanık A.T. savunmasında, olayı ayırmak için gittiğini öne sürerek, "Bana saldırı olunca yanımda bulunan silahla havaya ateş ettim. Ateş ederken polis memurunu görmedim. Kasten bir şey yapmadım. Sadece kendimi savundum. Pişmanım, keşke olmasaydı. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Şehit polisin eşi Demet Akpınar ise ilaçla ayakta durduğunu belirterek, şikayetçi olduğu sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Duruşmada dinlenen müştekiler M.C. ile M.C. de herhangi bir mağduriyet yaşamadıkları için sanıklardan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık A.T'ye "olası kastla nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet, iki ayrı "haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 3 ay ve "olası kastla kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Olay

Kocasinan ilçesinde 13 Ağustos 2023'te, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamış, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edilmişti. Burada A.T'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Murat Akpınar göğsünden, kıraathane önünde bulunan M.Ç. ve C.T. ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Polis memuru, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 gün sonra şehit olmuştu.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan A.T, "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl, iki ayrı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 3 ay ve "yaralama" suçundan 2 yıl, sanık C.T. ise "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırılmış, diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Sanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine dosyaya bakan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık A.T'nin suçunun "kamu görevlisine karşı olası kastla öldürme" kapsamında kaldığı ve bu nedenle cezanın artırılması gerektiği gerekçesiyle bozma ilamı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.