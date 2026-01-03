Kayseri'de kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

KAYSERİ'de Ş.T. (52), kavga ettiği arkadaşı Ali Kemal K.'yi (53) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ş.T. ile arkadaşı Ali Kemal K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.T., arkadaşı Ali Kemal K.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Ali Kemal K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Kemal K.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Ş.T.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.