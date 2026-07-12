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Kayseri'de kardeşi tarafından vurulan kişi öldü

Kayseri'de kardeşi tarafından vurulan kişi öldü
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde Ö.Ü. ve ağabeyi O.Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ü, ağabeyini pompalı tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kardeşi tarafından vurulan O.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Ö.Ü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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