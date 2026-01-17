Kayseri'de kar etkili oldu

Haberler

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla, kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kara bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağdı. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
