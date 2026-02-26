Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan, Erciyes Dağı genelinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.