Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağışı etkili olurken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
