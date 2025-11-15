Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu

KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu, kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı.

Kentte, dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi ile birlikte yüksek kesimlerde etkili olan yağış sonrası çevre beyaza büründü. Havanın sıfır derecelerde seyrettiği kentte, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de kırsal ilçe ve mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. Öte yandan, Hacılar ilçesinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.