Kayseri'de Kamyonet Kanala Düştü: İki Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.E'nin kullandığı 38 ABU 830 plakalı kamyonet, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde kanala düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.E.S. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel