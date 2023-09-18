Kayseri'de kafa kafaya çarpışma: 7 kişi yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi - Ayvazhacı yolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampole devrildiği kazada araçta bulunanlar yola savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ