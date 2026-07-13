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Kayseri'de kaza yapan sürücünün kaçmaya çalışırken çarptığı kişi öldü

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaza yapan sürücü, olay yerine yardım için gelen Faruk Utkan'a çarparak kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan sürücü gözaltına alınırken, Utkan hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaza yaptıktan sonra aracıyla kaçmaya çalışan sürücünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki aracın karıştığı trafik kazasını gören Faruk Utkan, yardım etmek amacıyla olay yerine gitti.

Bu sırada kazaya karışan sürücülerden biri aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken Utkan'a çarptı.

Polisin müdahalesiyle durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Utkan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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