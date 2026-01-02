Haberler

Kayseri'de 270 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de 270 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 270 kilogram tütün ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Operasyon, kaçakçılık yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

KAYSERİ'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bir kişinin kiraladığı evlerde makinelerle dolum yaptığı sigaraları piyasaya sürdüğü bilgisi alan polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.K.'yi (35) gözaltına alan polis, evlerde yapılan aramalarda ise 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 523 bin 600 adet makaron, 24 bin boş sigara paketi, 270 paket kaçak sigara ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı