Haberler

Kayseri'de kaçak kazı yapan 5 zanlı dronla tespit edildi

Kayseri'de kaçak kazı yapan 5 zanlı dronla tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dronla tespit edilen kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi Zengibar Kalesi mevkisinde önleyici kolluk devriyesinde dronla saha taraması yaptı.

Ekipler, kaçak kazı yapan M.Ö, H.B.V, S.E, E.A. ve N.C'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan iş makinesi ve çeşitli malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak

TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak