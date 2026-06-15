Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümü saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumuyla kutlandı.
Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, il jandarma komutan yardımcıları, şube müdürleri ve jandarma personeli katıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün