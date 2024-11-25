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Kayseri'de Jandarma Aracında Doğum: Mahsur Kalan Hamile Kadın Yardımda Buldu

Kayseri'de Jandarma Aracında Doğum: Mahsur Kalan Hamile Kadın Yardımda Buldu
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan hamile D.Ş., jandarma aracında doğum yaptı. Anne ve bebeğin sağlık durumları iyi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile D.Ş. ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Kadının akrabası N.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ambulansa ulaştırılmak amacıyla jandarma aracına bindirilen D.Ş. bir süre sonra araçta doğum yaptı.

Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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