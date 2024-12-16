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Kayseri'de iş kazası:Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü

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Kayseri'de çalıştığı fabrikada arızalanan plastik doğrama kazanının tamiri için kazana giren işçi Abdurrahman Kabadayı makinenin çalışması üzerine feci şekilde can verdi.

Kayseri'de saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17'nci Cadde'deki bir PVC fabrikasında meydana gelen olayda 38 yaşındaki Abdurrahman Kabadayı, çalıştığı fabrikada bozulan plastik doğrama kazanını tamir etmek için içine girdi. Makine, Kabadayı içindeyken çalıştı. Kazanın içinden çıkamayan Abdurrahman Kabadayı, hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazandan çıkarılan Abdurrahman Kabadayı'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'de iş kazası:Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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