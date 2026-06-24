Kayseri'de iş insanı Yerli'nin öldürüldüğü olayın şüphelisinin yargılanmasına başlandı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanı Mustafa Yerli'yi (32), tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Erkan Turhal (49) yargılandığı ilk duruşmada yeğenlerinin bıçaklanması nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 18 Ekim'de, Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Mustafa Yerli ile aralarında husumet olduğu iddia edilen iş insanı Erkan Turhal, mahalle mezarlığı önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Turhal, üzerindeki silahla Yerli'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde iş insanı Yerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Erkan Turhal'ı yakaladı. Turhal, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aralarında Turhal'ın oğlu, yeğeni, çalışanları ve arkadaşlarının olduğu E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Turhal hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Aralarında Turhal'ın oğlu, yeğeni, çalışanları ve arkadaşlarının olduğu tutuksuz sanıklar E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan ceza istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Erkan Turhal ile tutuksuz sanıklar E.T., B.Ö., E.D., H.B., T.Ö. ve ölen Mustafa Yerli'nin ağabeyi B.Y. ve taraf avukatları hazır bulundu. Dava nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı. Mustafa Yerli ile aralarında husumet olduğunu söyleyen Erkan Turhal, "Yeğenlerim U.Ö. ve E.T., Mustafa Yerli'nin yeğeni E.S. tarafından 8 ay önce bıçaklanmıştı. Bu yüzden aramızda husumet oluştu. Bu olaydan sonra karşı taraf tarafından birçok tehdide maruz kaldık" dedi.

'SİLAHI ALIP ALMAMA KONUSUNDA TEREDDÜT ETTİM'

Olay günü İncesu ilçesindeki galeride mangal yaktıklarını da anlatan Turhal, "Kayseri'ye dönerken bir aracın bizi takip ettiğini fark ettim. Yanımdakilere aracın kime ait olduğunu sordum. Kim olduğunu bilemediler. 'Yol verin geçsin' dedim. Biz yavaşlayınca takip eden araç bizi geçti. İleride bu araç tekrar yavaşladı. Arkadaşımı bıraktıktan sonra başka bir arkadaşımla Akın Mahallesi'ne gittim. Daha sonra aracı başkalarına sorduğumda söz konusu aracı E.S.'nin sürdüğünü öğrendim. Muhtarlığın orada durup oyalanayım dedim. O sırada kimsenin kullanmadığı arka yoldan bir araç geldi. Ana yola bağlandı. Köyün içine girmedi. Benim araca baktı. Mustafa Yerli'ye ait olduğunu bildiğim araç olduğunu anladım. 'Bunlar başıma iş açacak' dedim. Evime 100 metre mesafe kalmıştı. Araç yanımda durdu. Ön koltuğun altında silah vardı. Silahı alıp almama konusunda tereddüt ettim. Mustafa Yerli küfür ederek arabanın arkasından geldi. Ben de 'sen kime küfrediyorsun' diyerek küfrettim. O bana, ben de ona yumruk attım. Sonra beni itekledi. Ayağım takıldı yere düştüm. O esnada silah sıkacak diye silahımı çekerek havaya sıktım. Tam belinden silahını çıkaracaktı 2-3 metre mesafeden 3-4 el ateş ettim. Bu sırada bir kişi caminin üst tarafından köyün içine doğru kaçıyordu. Üçüncü kişiyi görmedim" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'

Olay sonrası paniklediğini de anlatan sanık Turhal, "O esnada panikledim. Arabaya binip kaçayım mı? dedim. O esnada bir araba geldi. Oğlum olduğunu anladım. O da yerde yatan birini görünce korkmuş. Yerde yatanın ben olduğunu düşünmüş. Sonrasında bana; 'Baba ne yaptın' dedi. Ben de; 'Onlar beni vuracaktı. Mecbur kaldım sıktım. Benden haber alana kadar kimseye bir şey söyleme' dedim. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar da olayla alakaları olmadıklarını söyledi.

Ölen Yerli'nin ağabeyi B.Y. ise kardeşinin silah taşımadığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek cezalandırılmalarını istedi.

5 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Erkan Turhal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı